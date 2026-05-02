Alejandra Chavarría

Colaboradora de Grupo Extra

El baloncesto nacional tuvo que reaccionar sobre la marcha. Lo que estaba listo para encender el BN Arena en Hatillo este sábado cambió de golpe, luego de que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José cancelara el alquiler del recinto donde se iba a disputar el Partido de las Estrellas.

La noticia sacudió la organización, pero no frenó el evento la Liga Superior de Baloncesto, con apoyo del Icoder, tomó una decisión inmediata trasladar el espectáculo al Gimnasio Nacional Eddy Cortés, manteniendo el mismo horario y garantizando que la fiesta sigue en pie.El evento contará con la presencia de exjugadores de la NBA como Cedric Ceballos, Carl Herrera, Craig “The Rhino” Smith y Keith Closs, figuras que elevan el perfil del Juego de las Estrellas y lo colocan como un espectáculo de talla internacional.

“Estamos generando un evento que va más allá del baloncesto, combinando el deporte con el espectáculo, la música y personas de gran impacto mediático”, afirmó el comisionado de la liga.

El show no se queda solo en la cancha

El medio tiempo tendrá música en vivo con De La Ghetto, animacion del evento por parte de Scooby Man,acompañado por artistas como Freyya, RVS, Haquil, Tommyy, DJ Fari en una apuesta clara por mezclar deporte con entretenimiento y atraer a un público más amplio.

“Esto representa una gran oportunidad de expandir la imagen del baloncesto nacional a más personas” agregó Diego Perez, comisionado de la LSB.

Agenda All Star

El evento dará inicio a la 1:00 p.m. en el Gimnasio Nacional, donde el público podrá disfrutar de una jornada completa que incluirá clínica para niños, concursos de tiros de tres y hundimientos, además del esperado Juego de las estrellas con figuras nacionales e invitados internacionales. Las entradas se encuentran disponibles a través del sitio web www.omticket.com, plataforma oficial habilitada para la venta. Desde la organización también lamentaron lo sucedido con la sede y ofrecieron disculpas por los inconvenientes, pero aseguran que el cambio incluso puede mejorar la experiencia por la ubicación y accesibilidad del nuevo recinto. El Juego de Estrellas sigue en pie y con el mismo mensaje, demostrar que el baloncesto costarricense no solo compite, también sabe levantarse cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Porque cuando todo cambia la cancha, el contexto, las condiciones, es cuando se mide el carácter, así que el básquet tico está vivo y listo para brillar.