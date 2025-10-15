El extremo derecho brasileño Anderson Cardoso de Campos, conocido como Canhoto, quien jugara con Liga Deportiva Alajuelense, se confesó en redes sociales y admitió que ya no consume alcohol.

Lo que dijo

En un posteo publicó “4 meses 0% alcohol en mi cuerpo y ahora lo voy a hacer de por vida. Siempre en busca de mi mejor rendimiento y mi salud. Dios es tan bueno”.

El jugador llegó a Alajuelense a mediados de 2024 y duró un año. Ahora juega en el equipo Hatta Club de Emiratos Árabes Unidos. Su carrera ha tenido dos parones, según la página Transfermarkt, tanto en 2023 como en 2024, donde se quedó sin equipo. Empezó en el 2017 con el Almoré de Brasil y posteriormente pasó a la división Sub 20 del club Chapecoense. Tiene 28 años y una estatura de un metro y 79 centímetros.

En la escuadra afincada en El Llano de Alajuela jugó un total de 58 partidos y anotó solamente 10 goles. Durante su permanencia en la escuadra eriza había trascendido que era común verlo en lugares de diversión de nuestra capital.

El rendimiento de Canhoto fue de menos a más. Poco a poco fue perdiendo protagonismo en el cuadro rojinegro y al final del semestre anterior Óscar Ramírez decidió no tomarlo más en cuenta, por lo que quedó fuera del plantel del equipo de su gente.