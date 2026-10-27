Exjugador de Herediano dirigirá ligas menores de Inter San Carlos

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Inter San Carlos anunció oficialmente a Robert Arias como su nuevo Director de Ligas Menores, puesto desde el que tendrá la responsabilidad de fortalecer los procesos formativos y potenciar el desarrollo de las futuras generaciones del fútbol de la Zona Norte.

Arias cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol costarricense, tanto dentro como fuera de la cancha. Como futbolista profesional defendió las camisetas del Club Sport Herediano y Municipal Pérez Zeledón, además de representar a Costa Rica en los Mundiales Juveniles Sub-17 de 1997 y Sub-20 de 1999.

También fue parte de la Selección Nacional que disputó la Copa América 2001, experiencia que sumó a una carrera marcada por su participación en distintos procesos del fútbol nacional.

Tras retirarse como jugador, Arias trasladó sus conocimientos al banquillo y se desempeñó como entrenador, además de trabajar en procesos de ligas menores, entre ellos el de Municipal Pérez Zeledón.

Su llegada a Inter San Carlos también representa un regreso a una institución que ya conoce, pues anteriormente tuvo experiencia como entrenador del club.