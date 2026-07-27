Exjuez imputado en caso Madre Patria volverá a prisión

El exjuez de apellidos Venegas Marín, uno de los imputados en el caso Madre Patria, deberá regresar a prisión preventiva luego de que el Tribunal de Apelación declarara con lugar un recurso presentado por el Ministerio Público y revocara la resolución que le había permitido enfrentar el proceso bajo medidas cautelares distintas a la cárcel.

La resolución, de la que tiene copia Diario Extra, anuló el fallo emitido el 20 de febrero de 2026 por el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, mediante el cual se había ordenado la libertad de 18 imputados y se les impusieron medidas como firma periódica, impedimento de salida del país, mantener domicilio y trabajo, no contactar a los demás sospechosos ni testigos y entregar el pasaporte.

Según el Tribunal, no han variado las circunstancias que motivaron la imposición y posterior prórroga de la prisión preventiva, por lo que dejó sin efecto esa resolución y ordenó retrotraer el proceso a la situación jurídica anterior.

Ordenan captura

En la parte dispositiva del fallo, los jueces ordenan la captura de los 18 imputados, entre ellos Venegas Marín, para que continúen cumpliendo el plazo de prisión preventiva que había sido prorrogado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

La resolución señala que, al momento de dictarse el fallo, restaban cinco días de esa prórroga, por lo que ese plazo empezará a contabilizarse de forma individual para cada imputado a partir de su captura.

Había obtenido arresto domiciliario

Venegas Marín había sido beneficiado en febrero con un cambio de medidas cautelares que le permitió abandonar la cárcel y permanecer bajo arresto domiciliario en la vivienda de su pareja, en Heredia.

Además, el Juzgado le autorizó desempeñar un trabajo remoto en una empresa propiedad de su suegro, donde realizaría gestiones relacionadas con permisos para transporte pesado.

En ese momento, el juzgado concluyó que el Ministerio Público no había aportado nuevos elementos que justificaran mantener la prisión preventiva, criterio que ahora fue revocado por el Tribunal de Apelación.

Enfrenta varios delitos

El exjuez figura entre los principales imputados del caso Madre Patria, expediente en el que el Ministerio Público le atribuye los presuntos delitos de asociación ilícita, legitimación de capitales y falsedad ideológica.

Con la nueva resolución judicial, Venegas Marín y los demás imputados incluidos en el fallo deberán volver al centro penitenciario mientras continúa el proceso penal en su contra.