Exjuez imputado en caso Madre Patria volverá a prisión

El exjuez de apellidos Venegas Marín, uno de los imputados en el caso Madre Patria, deberá regresar a prisión preventiva luego de que el Tribunal de Apelación declarara con lugar un recurso presentado por el Ministerio Público y revocó la resolución que le había permitido enfrentar el proceso bajo medidas cautelares distintas a la cárcel.

La resolución, de la que tiene copia Diario Extra, anuló el fallo emitido el 20 de febrero de 2026 por el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, mediante el cual se había ordenado la libertad de 18 imputados y se les impusieron medidas como firma periódica, impedimento de salida del país, mantener domicilio y trabajo, no contactar a los demás sospechosos ni testigos y entregar el pasaporte. Según el Tribunal, no han variado las circunstancias que motivaron la imposición y posterior prórroga de la prisión preventiva, por lo que dejó sin efecto esa resolución y ordenó retrotraer el proceso a la situación jurídica anterior.

En la parte dispositiva del fallo, los jueces ordenan la captura de los 18 imputados, entre ellos Venegas Marín, para que cumplan los cinco días que restaban de la prórroga de prisión preventiva acordada previamente por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Venegas Marín había sido beneficiado en febrero con un cambio de medidas cautelares que le permitió abandonar la cárcel y permanecer bajo arresto domiciliario en la vivienda de su pareja, en Heredia.

Además, el Juzgado le autorizó desempeñar un trabajo remoto en una empresa propiedad de su suegro, donde realizaría gestiones relacionadas con permisos para transporte pesado.

Fiscalía pedirá nueva prórroga

La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (FAEDO) informó que, una vez ejecutadas las capturas y cumplidos los cinco días restantes de prisión preventiva, contará con ese mismo plazo para presentar ante el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José una solicitud de prórroga de la medida cautelar.

La Fiscalía explicó que el plazo es de cinco días porque, cuando en febrero de 2026 se sustituyó la prisión preventiva por otras medidas cautelares, ese era el tiempo que restaba para el vencimiento de la medida privativa de libertad.