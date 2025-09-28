La exviceministra de Planificación y de Telecomunicaciones, Hannia Vega, será la candidata por el primer lugar de San José, del Partido Liberal Progresista (PLP).

Vega fungió como jerarca desde el 2008 y hasta el 2012 en las administraciones de Óscar Arias y Laura Chinchilla, donde renunció en mayo del 2012.

Luego, en 2017 ocupó uno de los tres asientos del Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), tras un nombramiento por parte del Congreso.

Vega indicó que espera llegar a la Asamblea Legislativa con tres objetivos: eliminación de impuestos, para permitir a las empresas avanzar y a las pymes poder desarrollarse.

También buscará simplificar trámites y eliminación de duplicidad de funciones de instituciones.

“El tercero, el más importante, la apertura de los mercados. Energía, vamos por su apertura”, afirmó.

El candidato presidencial del PLP; Eli Fienzaig agregó que buscarán que la clase media costarricense vuelva a ser el motor que impulsa la economía del país.

Los primeros lugares son: