Osvaldo Artavia, expresidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), encabezará la papeleta a diputados de Limón por parte del oficialismo.

El ahora candidato renunció en enero de este año a la institución como parte de la salida masiva de jerarcas con fines electorales.

“Es un gran honor representar a una provincia con tanto potencial. Vamos con todo para darle a esta provincia las oportunidades que urgen para su desarrollo“, señaló Artavia.

Su lista la completan Kristel Lizeth Ward y Reynaldo Arias quien fue aspirante a la alcaldía de Pococí en las elecciones de 2024.

Con esta designación, el oficialismo apuesta por conseguir la mayoría legislativa con 5 exjerarcas de la actual administración liderando provincias.