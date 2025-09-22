Emilio Arias, quien fue presidente ejecutivo del del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el gobierno de Luis Guillermo Solís, buscará llegar al Congreso por el primer lugar de San José.

Así lo definió el Partido Centro Democrático y Social este domingo tras escoger sus candidaturas a diputaciones que acompañarán a la candidata presidencial Ana Virginia Calzada Miranda. Quien además descarta ir en doble postulación.

“Estas candidaturas son la muestra de que en Costa Rica hay gente honesta, capaz y comprometida con las soluciones reales”, afirmó Arias, quien también es el impulsor de la llamada Agenda Viva.

“Este es un paso firme hacia la construcción de un nuevo rumbo para Costa Rica. Hemos logrado unir liderazgos sociales y sectoriales con un objetivo claro: devolverle confianza al país, recuperar la seguridad en las comunidades y garantizar educación de calidad para nuestras niñas, niños y jóvenes.

Con este equipo vamos a fortalecer la economía, impulsar el desarrollo social y demostrar que Costa Rica puede volver a creer en sus instituciones”, afirmó Calzada.

En los primeros lugares según cada provincia van: Urania Chaves Murillo (Alajuela), Daniela Cerdas Ramírez (Cartago), Víctor Castro Mora (Heredia), Sergio Villegas Cortes (Guanacaste), Carlos Alberto Mora Solano (Puntarenas) y Mirna Ivette Pierre Dixon (Limón).