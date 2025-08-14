Juan Ignacio Rodríguez Araya, exjerarca del Inder afirma que no hay investigaciones judiciales en su contra.

“El día 20 de mayo de 2025 remití una solicitud al Ministerio Público, donde específicamente solicité lo siguiente: “se extienda constancia en la cual se indiquen las investigaciones penales en las cuales figure como persona investigada y/o imputada, ya sea porque haya sido denunciado, se hay iniciado de oficio o bien haya sido señalado como sospechoso en un informe policial”.

El día 02 de junio de 202, mediante oficio N°1004-UAMP-2025 el Ministerio Público me remitió que después de consultar en las fiscalías del país, se encuentra que el único caso en mi contra, se trata de una denuncia por el delito de falsedad ideológica que tiene solicitud de desestimación por parte de la fiscalía desde el día 14 de marzo de 2025.

Es decir, no existe ninguna investigación en mi contra, mucho menos ninguna que me vincule con temas de narcotráfico.”

Nombramiento en el ejecutivo

“Sobre la razón de mi nombramiento como Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, me permito aclarar que me desempeñé durante dos años como Jefe de Despacho de esa Presidencia Ejecutiva. Fui parte activa del equipo de trabajo que logró poner a caminar de manera eficiente y sustantiva a esa institución. Conseguimos en un año de administración levantar la ejecución presupuestaria de un 64% a un 95%, llevamos desarrollo a todo el territorio nacional, impactando de manera positiva a los sectores productivos más vulnerables del país.

Invertimos más de dos mil millones de colones en la recuperación de fincas para territorios indígenas, siendo la única administración que lograba recuperar estos terrenos en muchos años. Construimos puentes, escuelas, electrificaciones, acueductos, atracaderos, centros de acopio, carreteras, tanques de agua, senderos turísticos entre muchas otras unidades de infraestructura productiva.

Bajamos la tasa de crédito rural a tan solo un 4% anual para beneficiar a todos los productores del país. De aporte al equipo de trabajo del INDER, que tan solo menciono de manera general, me siento profundamente orgulloso, con la frente en alto y agradecido con Dios y este gobierno por darme la oportunidad de servir a mi país”.