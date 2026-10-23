Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Los ritmos y canciones más emblemáticos del cantautor colombiano Carlos Vives resonarán en el Teatro Popular Melico Salazar con el espectáculo “Viva Vives”, una producción especial de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

El homenaje se presentará en dos únicas funciones:

Sábado 31 de octubre a las 8:00 p. m.

Domingo 1 de noviembre a las 4:00 p. m.

El espectáculo traerá desde Colombia al cantante Marcos Gómez, reconocido por interpretar al artista en el programa televisivo “Yo me llamo”. Gómez liderará el show tributo junto a la agrupación orquestal costarricense para repasar éxitos internacionales como “La gota fría”, “Fruta fresca”, “Pa’ Mayté”, “Volví a nacer” y “La bicicleta”.

Originario de Santa Marta, Carlos Vives consolidó su carrera al llevar el vallenato y los sonidos tradicionales colombianos a la música pop latina. Al respecto, el director de la Orquesta Filarmónica, Marvin Araya, destacó que la música de Vives conecta generaciones y que llevar este repertorio al formato orquestal permitirá brindar una celebración en vivo para cantar y disfrutar en familia.

Las entradas para ambas funciones están disponibles a través de la plataforma www.publitickets.com, con precios a partir de los ₡26.000.

Para consultas de prensa o información adicional, la producción habilitó los contactos de correo electrónico [email protected] y [email protected].