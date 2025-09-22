Señoras diputadas, señores diputados no dejen desprotegidos a los niños que nacen fuera de matrimonio ni a sus madres. Aprueben un presupuesto adecuado para el Laboratorio de ADN de la CCSS establecido para poder aplicar la Ley de Paternidad Responsable.

Costa Rica fue pionera en revolucionar el derecho de familia con la Ley de Paternidad Responsable. Desde el derecho antiguo perfeccionado en el derecho romano los hijos solo tenían derechos frente a su padre, por cierto, inicialmente muy limitados, cuando nacían dentro de un matrimonio.

El derecho de familia fue evolucionando para que los hijos fuera de matrimonio y sus madres pudieran reclamar ante un tribunal para que se declarara la paternidad alegada. Pero ese era un procedimiento difícil y pocas madres tenían la oportunidad y los medios para lograr hacerlo.

En Costa Rica, lamentablemente, había mucha indiferencia ante la falta de derechos de madres y de sus hijos nacidos fuera de matrimonio. El machismo llegaba al extremo de que conocí padres que se vanagloriaban del número de hijos a los que habían abandonado dejando a sus madres solas con las responsabilidades de darles amor y formación y de sacarlos adelante con las difíciles cargas económicas que eso conlleva.

Cuando inicié mi participación política en 1987 indiqué mi compromiso para atender el grave problema de los niños que venían al mundo sin un padre que los reconociera, les diera su afecto y su apoyo económico.

El problema creado por esas circunstancias se estaba agravando y los procedimientos para el reconocimiento de paternidad eran engorrosos, lentos y caros, lo cual generaba pocas denuncias, aunque casi la totalidad de las presentadas eran declaradas con lugar (98 % en 1999). Esto privaba del apoyo para su sustento a la gran mayoría de esos niños.

Por eso Lorena y yo con la ayuda de muy competentes y dedicados funcionarios del gobierno, judiciales, de la Universidad de Costa Rica y personas voluntarias logramos elaborar la revolucionaria Ley de Paternidad Responsable y su aprobación legislativa que se dio en abril de 2001.

Ahora la madre puede declarar al inscribir el nacimiento de su hijo nacido fuera de matrimonio quien es su padre y acogerse a los derechos que esa ley le otorga. El presunto padre debe ser notificado. Si no acepta la paternidad debe someterse a una prueba de ADN para comprobar o rechazar la filiación y según el resultado tener que afrontar los deberes de ser padre.

Para poder hacer realidad esta legislación que el Registro Civil aplica, se hizo necesario establecer un laboratorio dedicado a atender el requerimiento de las pruebas de ADN, que hace 24 años eran mucho más difíciles de realizar.

Con la ayuda de la CCSS se logró hacerlo y para su establecimiento y operación la Ley de Paternidad Responsable aprobó que el estado contribuyera con hasta ¢1.000 millones para el establecimiento y operación de ese laboratorio.

En los últimos años el estado venía contribuyendo a la CCSS con ese propósito con unos ¢500 millones. Pero en 2023 se redujo esa erogación a¢194 millones que desde entonces se han mantenido.

La CCSS ha mantenido funcionando el laboratorio con sus recursos lo cual es insostenible. Entre 2023 y 2025 la Caja se verá obligada a aportar más de ¢600 millones para mantener la operación del laboratorio. Pero el obligado a hacerlo es el estado. El estado acumula irresponsablemente la deuda que aumenta vertiginosamente durante este gobierno con la CCSS y ni siquiera paga los gastos de operación de este laboratorio.

El laboratorio requiere reequipamiento y en eso es necesario. Pero es peor la situación. Solo para gastos de operación normal el laboratorio necesita unos ¢600 millones para el año entrante.

Dentro del presupuesto nacional la cantidad adicional requerida es una migaja. Señoras diputadas, señores diputados apoyen a las madres solteras y a sus hijos. Financien el laboratorio de indicadores genéticos de la CCSS. Defiendan la Ley de Paternidad Responsable. No permitamos que se retroceda y vuelva a aumentar el número de niños y madres abandonados por padres irresponsables.