Exhibición de Lamine Yamal ante Croacia

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Sevilla, España (AFP) – España mantiene su racha victoriosa en la Liga de Naciones tras imponerse 4-1 a Croacia con un doblete de Lamine Yamal, este martes en Sevilla, en la segunda jornada de esta competición europea.

Los goles de Yamal (2′, 63′), Marc Pubill (31′) y Nico Williams (89′) dieron un triunfo convincente que permite a la Roja liderar en solitario el grupo A3 del torneo.

Croacia había igualado fugazmente con un gol de Dion Beljo (28′), que fue insuficiente para evitar el festival local.

“Ha sido una mala noche”, admitió el seleccionador de Croacia, Slaven Bilic.

La Roja, que había ganado 3-2 a Inglaterra el sábado, tiene seis puntos, tres más que Croacia y que los ingleses, que ganaron 2-0 a la República Checa este martes.

Los campeones del mundo fueron además homenajeados por su hinchada antes de este primer encuentro en casa después de ganar en julio la Copa del Mundo, cuyo trofeo fue presentado al público del Sánchez Pizjuán.