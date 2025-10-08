Bobigny, Francia, AFP. – Un dirigente de la Federación Japonesa de Fútbol, que se desempeñó como jugador y entrenador, fue arrestado en un aeropuerto en París y condenado a 18 meses de prisión, con suspensión de pena, por haber visto imágenes con pornografía infantil en un vuelo, informó a AFP una fuente judicial.

“Los hechos fueron descubiertos por el personal del avión, que dio la alerta después de haber constatado que el condenado miraba imágenes de pornografía infantil en el avión”, precisó la fiscalía del tribunal de Bobigny, cerca de París.

Masanaga Kageyama, director técnico de la Federación Japonesa de Fútbol (Japan Football Association, JFA) fue detenido durante una escala en el aeropuerto Charles de Gaulle. Viajaba desde Japón a Chile, según el diario francés Le Parisien.

El tribunal de Bobigny le condenó a 18 meses de prisión en suspenso y a 5.000 euros de multa (5.580 dólares) por importación, posesión, grabación u observación de imágenes de carácter pornográfico de un menor de 15 años.

Su condena va acompañada con una prohibición de ejercer cualquier actividad en contacto con menores durante 10 años. También se le ha prohibido entrar al territorio francés durante el mismo número de años.

Además, Francia incluyó su nombre en el archivo judicial de autores de infracciones sexuales.

La Federación Japonesa de Fútbol declaró en un comunicado que su contrato sería rescindido con efecto inmediato. “La JFA considera este incidente como profundamente lamentable y presenta sus sinceras disculpas por la preocupación y desorden provocado”, añadió la institución.