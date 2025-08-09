Un exfuncionario bancario de apellidos Fernández González enfrenta una acusación por sustraer 174 piezas de joyería de una caja de seguridad en la oficina del Banco Nacional, en San Pedro de Montes de Oca.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó la apertura de juicio contra el antiguo empleado bancario.

En apariencia, las piezas estaban bajo custodia en la bóveda de la sucursal, pero las autoridades intentan demostrar que el acusado las retuvo fuera del ámbito de resguardo y las sustrajo.

Según la denuncia, los hechos atribuidos a Fernández constituyen un delito de peculado, sancionado por el artículo 361 del Código Penal.

Las afectadas, dos mujeres de apellidos Esquivel Volio y González Esquivel, fueron notificadas el 6 de agosto y manifestaron a la Fiscalía su intención de presentar la querella y la acción civil resarcitoria.

La caja de seguridad número 100 contenía las 174 joyas de alto valor económico, histórico y patrimonial, por las que la defensa solicitará ¢500 millones.

“Está más que probado en la pieza acusatoria, por eso presentamos la querella y la acción civil resarcitoria para recuperar el daño, que asciende al menos a ¢500 millones”, indicó Walter Brenes, abogado de las víctimas.

En un proceso anterior, el Tribunal Contencioso Administrativo condenó a la entidad bancaria por “responsabilidad objetiva”, según Brenes.

Por este motivo, ahora se busca establecer responsabilidad penal contra Fernández, quien debería responder con su patrimonio.

“Sabemos que el banco se constituirá como víctima. No veo cómo podría apartarse de este proceso penal; debe aclarar que fue responsabilidad directa de un funcionario”, explicó.

Diario Extra consultó a la entidad bancaria sobre este nuevo proceso judicial; sin embargo, indicaron que no se iban a referir.