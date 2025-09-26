El Ministerio de Hacienda intensificó su proceso de recuperación de fondos públicos al emitir la segunda intimación de pago contra una exfuncionaria, quien mantiene una deuda mayor al millón de colones y tiene 15 días para saldarla.

La resolución MH-DM-RES-0828-2025 emitida el 10 de setiembre de 2025, se dirige contra la exfuncionaria, por ser declarada responsable civil por salarios percibidos durante periodos de incapacidad, según datos de publicados en el diario La Gaceta.

El monto total que la exfuncionaria adeuda al Estado asciende a ¢1.128.028,80.

Esta segunda acción se da por el incumplimiento de la colaboradora, la cual fue previamente notificada de la responsabilidad pecuniaria mediante la resolución N° MH-DM-RES-0493-2025 del 9 de junio de 2025.

Dicha resolución constituyó la primera intimación de pago y se le había otorgado un plazo de 15 días hábiles para cancelar el adeudo, la cual fue publicada en el diario oficial La Gaceta del 7 de julio de 2025.

De acuerdo con lo publicado en La Gaceta, según el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, la ejecución administrativa requiere el desarrollo de un procedimiento que incluye la realización de 2 intimaciones consecutivas.

Dado que la primera fue ignorada, el despacho, bajo la firma del Ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, procedió con la segunda intimación.

¿Qué sigue?

La exfuncionaria tiene un plazo improrrogable de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución, para efectuar el pago.

Hacienda advierte que, si la mujer no cumple con el pago dentro del plazo otorgado, las diligencias serán remitidas a la Oficina de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda, según lo indica el diario La Gaceta.