Mario Chacón, uno de los rostros más queridos de La Media Docena, será juez en la nueva temporada del programa “La Dulce Vida”, dirigido por Norval Calvo.

El mismo Chacón lo confirmó en sus redes sociales y aprovechó para aclarar que todo fue conversado con Teletica antes de aceptar.

“Me une una sincera amistad con Norval Calvo desde hace muchos años”, explicó Chacón.

“Ya había colaborado con él en la temporada pasada y ahora me comentó que me estaba considerando para participar nuevamente, eso sí, siempre y cuando eso no afectara mi relación con canal 7”, afirmó el comediante.

Hay que recordar que Chacón ha trabajado con Teletica durante años, gracias al éxito del programa La Media Docena, por lo que su decisión de unirse a un proyecto en otro canal generó muchas dudas. Para evitar malos entendidos, el comediante decidió contar todo de frente.

Antes de aceptar la invitación, Chacón se tomó el tiempo para hablarlo con la gerencia de Teletica, y fue claro en que no tomaría ninguna decisión sin su aprobación.

“Efectivamente, le agradecí (a Norval Calvo) y dije que no tomaría una decisión hasta tanto no hiciera la consulta y contara con la aprobación de Teletica, por ética profesional, respeto y agradecimiento”, dijo.

Finalmente, recibió el visto bueno para participar, y lo agradeció públicamente: “Un gran gesto y voto de apoyo que, una vez más, agradezco infinitamente a Teletica”.