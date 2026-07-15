Ian Martínez tendrá una nueva oportunidad para seguir mostrando su talento este miércoles, cuando los Cleveland Cavaliers se enfrenten a los New Orleans Pelicans en la NBA Summer League que se disputa en Las Vegas.

El encuentro está programado para las 4:30 p.m. (hora de Costa Rica) y representa una nueva vitrina para el costarricense, quien busca abrirse camino en el baloncesto profesional de Estados Unidos.

El exjugador de la NBA, Greivis Vásquez, conversó con Grupo Extra sobre el momento que vive Ian Martínez y aseguró que el nacional está siguiendo el camino adecuado para cumplir el sueño de llegar a la mejor liga del mundo.

“Ian Martínez fue a la Universidad de Maryland, lo conozco muy bien. Pienso que está dando los pasos correctos para llegar a la NBA. Llegar a la NBA no es fácil y creo que, si hay algo que le falta al baloncesto costarricense, es que los medios apoyen más a los nuestros, porque Ian es un caso muy especial”.

Vásquez también destacó que sumar minutos en la NBA Summer League es un reto importante y considera que el tico está aprovechando la oportunidad.

“Jugar minutos en la NBA Summer League no es fácil. Él ya lo está haciendo. Vi a muchas personas de Costa Rica felices por verlo disputar dos minutos. Eso no es sencillo, se los digo yo, que jugué ocho años en la NBA”.

El venezolano añadió que, incluso si Martínez no logra debutar en la NBA, tiene el nivel para construir una destacada carrera en otras ligas alrededor del mundo.

“Creo que va a estar muy cerca de lograrlo, pero, si no llega a la NBA, tendrá mucho éxito en las ligas FIBA alrededor del mundo. Eso también inspira a otros jóvenes que sueñan con seguir sus pasos y practicar el baloncesto de la mejor manera”.

Martínez viene de hacer historia al convertirse en uno de los pocos costarricenses en disputar minutos en la NBA Summer League.

El pasado lunes debutó en la victoria de los Cavaliers por 90-73 sobre el Miami Heat. Permaneció en la cancha durante 1 minuto y 44 segundos.

Pese al poco tiempo de juego, el basquetbolista nacional aprovechó su oportunidad al aportar dos puntos, un rebote y una asistencia, además de convertir el único lanzamiento que intentó durante el compromiso.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra