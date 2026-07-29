Exesposo de Britney Spears disfruta sus vacaciones en C.R.

El actor y modelo Sam Asghari, expareja de la cantante Britney Spears, compartió con sus seguidores parte de su recorrido por el país, donde ha aprovechado para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades de aventura.

Una de las experiencias que más llamó la atención fue un recorrido en canopy sobre la selva en la zona sur del país.

El propio Asghari publicó un video de la actividad y agradeció la experiencia vivida entre los paisajes costarricenses.

Durante su visita también ha mostrado imágenes desde Uvita, donde permanece hospedado en un hotel rodeado de vegetación.

En sus publicaciones aparecen escenas de la lluvia, la piscina del alojamiento, caminatas por senderos naturales e incluso el avistamiento de lapas rojas, una de las especies más representativas de la fauna nacional.

Las fotografías y videos han generado miles de reacciones entre sus más de 2 millones de seguidores, quienes destacaron la belleza de los destinos costarricenses y celebraron que el actor eligiera el país para vacacionar y vivir una aventura.

Asghari alcanzó notoriedad internacional por su carrera como actor y modelo, además de su relación con Britney Spears.

Ambos se conocieron en 2016 durante la grabación de un videoclip, se casaron en 2022 y pusieron fin a su matrimonio 2 años después.