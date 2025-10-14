La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció recientemente la renuncia del entrenador de la Selección Mayor Femenina, Beni Rubido.

La salida llegó tras más de un año sin conocer la victoria con la Selección Nacional.

Ante esto, el Atlético de Madrid informó este martes la llegada de Rubido al club, tomando a muchos por sorpresa.

Beni Rubido, nuevo director de Fútbol Profesional Femenino.



“Beni Rubido será el nuevo director de Fútbol Profesional Femenino del Atlético de Madrid. El coruñés se convertirá en el máximo responsable del primer equipo femenino y del Atlético de Madrid B Femenino a partir del 1 de noviembre”, informó el club.

Desde el club español destacan que el entrenador cuenta con amplia experiencia profesional. Destacan también el papel que desempeñaba en el país, donde también dirigía categorías inferiores.