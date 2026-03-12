Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este jueves a un hombre que figura como sospechoso del delito de extorsión.

El sujeto fue identificado con el apellido Cerdas, de 44 años.

De acuerdo con la información preliminar, por medio de una denuncia que recibieron los agentes judiciales, un colaborador de una empresa internacional indicó que estaban siendo víctimas supuestamente de extorsión y amenazas de daño físico.

Esta situación se debe a que semanas atrás la empresa habría despedido al sospechoso, quien aparentemente, habría comenzado a extorsionarlos, indicando que debían darle ciertas cantidades de dinero, de lo contrario, les haría daño.

Tras varias diligencias, el OIJ logró la detención del sospechoso en Ulloa, Heredia, así como evidencia importante para la investigación.