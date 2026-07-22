Exdocente del INA habría sustraído 52 computadoras portátiles

Un total de 52 computadoras portátiles, valoradas en más de ₡26 millones, habrían sido sustraídas por un exdocente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), según una acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con sede en Cartago.

El imputado, identificado como Vallejos Ruiz, enfrenta cargos por peculado en la modalidad de sustracción, falsificación de documento privado y uso de documento falso.

De acuerdo con el Ministerio Público, el exfuncionario habría aprovechado el acceso y la custodia que mantenía sobre los equipos institucionales, para gestionar su salida mediante información falsa.

La fiscalía le atribuye, además, la confección y el uso de documentos que simulaban haber sido emitidos por la empresa HP y por el Instituto Nacional de Seguros.

Con estos papeles, según la acusación, el exdocente buscaba aparentar la existencia de trámites de garantía para ocultar la sustracción de las computadoras. Hasta la fecha, los equipos no han sido recuperados.

Próximos pasos

La acusación fue comunicada al INA y a la Procuraduría General de la República, instituciones que deberán definir si presentan una querella y una acción civil resarcitoria para el eventual cobro por daños y perjuicios.

Posteriormente, el documento se presentará ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, con solicitud de apertura a juicio.