Exdirectora de la UNGL se despide del cargo tras 16 años

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Karen Porras, exdirectora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), anunció su salida del cargo tras la decisión de la junta directiva de no renovar su posición en la organización que dirigió durante 16 años.

Mediante redes sociales, Porras destacó los principales resultados alcanzados durante su gestión y su compromiso con el fortalecimiento del municipalismo.

“Después de 16 años al frente de la UNGL, concluyo esta etapa con profunda gratitud. Gratitud con las municipalidades que confiaron su agenda técnica a esta institución, con los equipos humanos que construyeron cada herramienta, cada asesoría y cada proceso desde adentro”, señaló Porras.

Durante el período, la exdirectora destacó que la UNGL acompañó a 64 municipios en procesos de fortalecimiento institucional y entregó más de ₡2.000 millones en servicios técnicos, según detalló la exdirectora ejecutiva. También destacó la elaboración de una Agenda Municipal 2026-2030, construida con la participación de 600 personas de distintas partes del país.

Porras además aseguró que el trabajo de la organización se realizó con alcaldesas y alcaldes de diferentes partidos políticos, a quienes, según afirmó, se brindó respaldo técnico y acompañamiento desde la institución.

“Lo principal es la calidad humana, decente, honesta y comprometida con el fortalecimiento de la democracia desde sus más profundas raíces, en nuestros cantones”, manifestó.

La exdirectora ejecutiva también defendió el papel de los gobiernos locales dentro del sistema democrático costarricense y aseguró que su importancia trasciende las diferencias partidarias.

“Lo que más me llevo de estos años es la certeza de que el municipio no es una institución menor del Estado costarricense. Es la democracia en su forma más cercana a la vida de la gente. Defenderlo no es una posición partidaria. Es una convicción“, señaló.

Porras afirmó que continuará vinculada a la defensa del municipalismo y de la autonomía de los gobiernos locales, concluyendo que “estaré siempre del lado del municipalismo democrático, autónomo y al servicio de las comunidades que lo sostienen”.

La exdirectora ocupó ese cargo desde 2010, hasta que este lunes la nueva Junta Directiva de la UNGL decidió designar al exdiputado y exalcalde de Sarchí, Luis Antonio Barrantes, como nuevo jerarca de la agrupación.