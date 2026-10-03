Exdirectora de la UNGL buscará frenar destitución

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La hasta entonces directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras, buscará frenar su destitución mediante la recusación de tres miembros de la Junta Directiva que decidieron no renovarle el cargo tras 16 años en el puesto.

Así lo confirmó la alcaldesa de Limón y miembro de la directiva entrante, Ana McCalla, quien calificó esta solicitud legal como una medida desesperada por parte de Porras.

“Voy a decirlo en buen tico y coloquialmente: esto son patadas de ahogado y son, además, intenciones muy claras de seguir sosteniendo lo que hemos llamado un régimen de no transparencia”, relató McCalla a Grupo Extra.

La solicitud de recusación, recibida durante la misma sesión en la que se destituyó a Porras, tiene como objetivo anular la votación mediante la cual se designó al nuevo director ejecutivo de la UNGL, esto al separar del cargo a tres miembros de la Junta Directiva.

En específico, el procedimiento se interpuso contra Gabriela Jiménez, presidenta de la UNGL y alcaldesa de San Ramón; Ronny Montero, vicepresidente e intendente de Cóbano; así como contra McCalla.

“Lo recibo como una especie de amedrentamiento. Es algo que tenemos que evaluar, pero me parece que es una especie de amedrentamiento, pues es una cosa que sucede el día de hoy, justo en medio de una sesión extraordinaria, por lo que no se pudo conocer el tema a fondo”, detalló la alcaldesa de Limón.

¿Qué es una recusación? La solicitud de recusación es un procedimiento administrativo por el cual se solicita la separación de miembros en una votación, esto al considerarse que dichas personas no son parciales en sus criterios.

Nuevo director de la UNGL

La decisión de no renovar a Porras, tras 16 años en el cargo, fue aprobada por ocho votos de la Junta Directiva de la UNGL. En esa misma votación se designó al exdiputado libertario y exalcalde de Sarchí, Luis Antonio Barrantes.

“Es una persona con gran experiencia en el régimen municipal, además de ser director de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma) durante muchísimos años”, relató Jiménez a Grupo Extra.

La designación de Barrantes, según relató el vicepresidente de la UNGL, conllevó un análisis de alrededor de un mes y medio, proceso en el que, además, se analizó la continuidad de Porras.

“De verdad que fue muy lindo ver la capacidad que tenemos en Costa Rica para personas que estaban decididas a ocupar el puesto de esta Dirección Ejecutiva y, efectivamente, fue un proceso transparente, donde se le dio la oportunidad a todos los participantes y creo que terminó muy bien”, detalló Montero.

Mediante redes sociales y pese al procedimiento pendiente, Porras se despidió del cargo que ocupó desde 2010. Señaló que concluía esta etapa “con profunda gratitud. Gratitud con las municipalidades que confiaron su agenda técnica a esta institución, con los equipos humanos que construyeron cada herramienta, cada asesoría y cada proceso”.

Ana McCalla

Alcaldesa de Limón y miembro de junta UNGL “En Costa Rica hay muchas personas que quieren perpetuarse en los puestos, y que a través de esto lo que generan es la no transparencia, y además hacen un trabajo que al pueblo de Costa Rica no le gusta; entonces, son patadas de ahogado”.

Gabriela Jiménez

Alcaldesa de San Ramón y presidenta UNGL “El nuevo director vendrá a servir a todo el régimen municipal. El mensaje que queremos enviar hoy es un mensaje de transparencia, un mensaje de honestidad y un mensaje de tranquilidad para cada una de las municipalidades del país”.