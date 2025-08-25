María Isabel Camareno, ex directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) implicada en el Caso Barrenador quedó seleccionada dentro de la terna de la papeleta de diputados oficialistas por la provincia de Puntarenas.

Camareno aparece en segundo lugar, detrás de Royner Mora, exministro de Deporte quien encabeza la lista en el Pacífico.

Royner Mora, candidato a primer lugar por Puntarenas. Foto: PPSO.

La terna la completan el influencer afín al rodriguismo conocido en redes sociales como “Profe Ariel”.

La exdirectiva de la Caja fue suspendida como parte de una medida cautelar luego de formar parte de los miembros que autorizaron la tercerización de 10 áreas de salud con un supuesto sobreprecio por encima de los ¢10 mil millones.