El exdiputado Gilberto Campos presentó su renuncia al cargo de secretario general del Partido Liberal Progresista (PLP), al considerar que, tras los resultados obtenidos en las pasadas elecciones, correspondía asumir la responsabilidad política y dar paso a una renovación de la dirigencia.

En una carta dirigida a la Asamblea Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional del partido, aseguró que primero se cumplió con la tarea de reorganizar la estructura interna antes de poner su cargo a disposición.

“Continúo creyendo que, posterior a las pasadas elecciones, lo correcto fue asumir con valentía la situación en la que quedó el partido, resolver los temas de funcionamiento interno, depurar las bases de datos, reiniciar el contacto con las representaciones municipales actuales, plantear nuevos derroteros y metas”, señaló el exdiputado liberal.

Campos explicó que, luego del proceso electoral, era necesario cumplir con los requerimientos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de cara a los procesos municipales que se vivirán en el 2028.

En la misiva afirma que “todo esto se ha hecho”, por lo que considera concluida esa etapa. Asimismo, sostiene que “en las democracias maduras del mundo, luego de los procesos electorales en los que no se lograron los objetivos planteados, es deseable que los responsables políticos de los partidos asuman con responsabilidad y reconocimiento personal lo que han hecho“, razón por la cual decidió apartarse de la Secretaría General.

El documento también revela que Campos propuso al resto del Comité Ejecutivo Nacional una “refundación del Partido”, iniciativa que, según indicó, planteó hace varias semanas.

El exdiputado manifestó que la agrupación debe abrir espacio a “otros compañeros y compañeras, con nuevos bríos, con fuerza renovada y visiones distintas”, además de impulsar una nueva etapa política con cambios en la organización interna.

En la parte final de su carta, Campos afirmó que continuará vinculado a la visión política que impulsó dentro del PLP, aunque ya no forme parte de la dirigencia.

Señaló que aspira a “una visión amplia, transformadora y renovada”, en la que se abandonen “los lazos del pasado” y se construya “un nuevo nombre y una nueva marca” para el partido.

También hizo un llamado a promover una plataforma basada en la inclusión, el respeto y la participación de nuevos liderazgos. Finalmente, agradeció la oportunidad de servir desde la organización política y reiteró su compromiso de seguir trabajando “por hacer de Costa Rica un lugar mejor”.