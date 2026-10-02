Exdiputado libertario ocupará dirección de la UNGL

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Tras la destitución de la anterior directora ejecutiva, la junta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) decidió nombrar al exdiputado del Movimiento Libertario, Luis Antonio Barrantes, como nuevo jerarca de la agrupación.

Barrantes, quien obtuvo una calificación de 99,5 puntos en el proceso de selección de la UNGL, ocupó una curul de la Asamblea Legislativa para el periodo 2006-2010.

“Nos basamos principalmente en quién obtuvo la mayor nota, tomando en cuenta la experiencia, la idoneidad, el ensayo escrito y la entrevista, que así se llevó a cabo el proceso, tal y como lo establece el estatuto”, detalló Gabriela Jiménez, presidenta de la UNGL.

Barrantes además cuenta con experiencia municipal, ya que fue electo como alcalde de Sarchí del 2011 al 2016, así como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI), durante 5 años.

“Consideramos a Luis Barrantes como una persona con gran experiencia en el régimen municipal, en la Asamblea Legislativa y que ha liderado durante muchísimos años una de las federaciones más exitosas de todo el país; estoy segura de que vendrá a replicar ese éxito que ha tenido a nivel profesional”, agregó la presidenta de la UNGL.

Foto: Sergio Espinoza.

Actualmente, Barrantes se desempeña como director ejecutivo de la Federación Occidental de las Municipalidades de Alajuela (Fedoma), por lo que entrará a dirigir la UNGL a partir del 1º de octubre.