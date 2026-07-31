Exdiputado del PUSC recibe nombramiento en Junta Directiva del BCR

El exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Jorge Eduardo Sánchez, fue nombrado por el Consejo de Gobierno como director interino del Banco de Costa Rica (BCR). La oficina de prensa de la entidad bancaria confirmó que el periodo del puesto sería de un año, sustituyendo al directivo Eduardo Rodríguez.

Sánchez también se desempeñó como presidente de la Junta Directiva del Banco Popular (BP), nombramiento que vencía este viernes 31 de julio; sin embargo, el directivo presentó su renuncia al puesto en el BP el 24 de julio.

Su periodo al frente del Banco Popular también estuvo acompañado por observaciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). En 2024, la entidad supervisora recomendó al Poder Ejecutivo valorar la remoción de Sánchez y otros dos directores al considerar que no cumplían los umbrales de experiencia establecidos en la normativa sobre idoneidad para integrantes de órganos de dirección de entidades financieras.

Pese a esa recomendación, la Junta Directiva Nacional del Banco Popular lo reeligió como presidente y continuó ejerciendo el cargo. En ese momento, Sánchez indicó que atendería las observaciones formuladas por la Sugef mediante la presentación de información técnica y planes de acción relacionados con los criterios de experiencia, integridad y dedicación exigidos por la regulación.

Sánchez es abogado de profesión y cuenta con experiencia política tras desempeñarse como diputado en tres ocasiones por el PUSC. Durante su paso por la Asamblea Legislativa, integró la Comisión de Asuntos Económicos, presidió la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público y participó en iniciativas como la apertura del mercado de seguros, la reforma a la Ley de Zonas Francas y el impulso a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.