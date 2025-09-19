El Partido Avanza oficializó la designación de la exdiputada del Movimiento Libertario Evita Arguedas Maklouf como candidata a la primera vicepresidencia de la República en la fórmula encabezada por José Aguilar Berrocal.

Arguedas es abogada y especialista en derecho público, banca y políticas públicas, por lo que, de acuerdo con el partido, asumiría un rol clave en fortalecer el diálogo y las relaciones en un eventual gobierno con los distintos sectores nacionales.

“Me uno con mucho entusiasmo y compromiso al proyecto del Partido Avanza y al liderazgo de José Aguilar, con quien comparto valores de amor a la patria y al prójimo. Quiero devolverle el rostro social a las soluciones reales que requiere Costa Rica para enfrentar los problemas”, subrayó Arguedas.

La agrupación explicó que su candidatura responde a una trayectoria de peso en el ámbito político, empresarial y gremial, ya que ha ejercido distintos cargos como vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, presidenta de la Cámara de Comercio, vicepresidenta de la Uccaep y directora del Banco de Costa Rica (BCR) y BICSA.

“Recibimos con enorme alegría a Evita Arguedas, una mujer con gran capacidad, experiencia y compromiso con Costa Rica. Nuestro movimiento sigue creciendo, sumando personas íntegras y con verdadero amor al país”, comentó Aguilar.