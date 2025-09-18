El Partido Avanza oficializó la designación de la exdiputada del Movimiento Libertario Evita Arguedas Maklouf como candidata a la primera vicepresidencia en la fórmula encabezada por José Aguilar Berrocal.

Abogada y especialista en derecho público, banca y políticas públicas, Arguedas asumiría la tarea de fortalecer el diálogo y las relaciones en un eventual gobierno con los distintos sectores nacionales.

“Me uno con mucho entusiasmo y compromiso al proyecto del Partido Avanza y al liderazgo de Jose Aguilar, con quien comparto valores de amor a la patria y al prójimo. Quiero devolverle el rostro social a las soluciones reales que requiere Costa Rica para enfrentar los problemas de desigualdad, desempleo, inseguridad y desarrollo social“, subrayó Arguedas.

Según explicó la agrupación, su candidatura responde a una trayectoria de peso en el ámbito político, empresarial y gremial, ya que ha ejercido distintos cargos como vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, presidenta de la Cámara de Comercio, vicepresidenta de la Uccaep y directora del Banco de Costa Rica (BCR) y BICSA.