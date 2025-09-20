La exdiputada Emilia Molina anunció su renuncia al Partido Acción Ciudadana y cuestionó el actuar de la candidata presidencial Claudia Dobles.
En una publicación de Facebook dio a conocer su malestar por el rumbo de la agrupación:
“Hoy he decidido presentar mi renuncia oficial al Partido Acción Ciudadana.
Desde el gobierno de Carlos Alvarado, he estado bastante desencantada con el rumbo que ha tomado el PAC, pero lo que ha venido pasando en las últimas semanas con Claudia Dobles, tanto de candidata presidencial como candidata a una diputación, mientras Costa Rica sigue esperando a un PAC realmente autocrítico que quiera genuinamente recuperar la confianza del electorado, me ha dejado claro que el PAC dejó de ser el partido que fundamos hace 25 años.
Por lo tanto, ya no tiene ningún sentido seguir siendo parte de esa agrupación.
Les comparto la carta que le envié a la dirigencia de ese partido”.
Asimismo, la exdiputada hizo pública la carta de renuncia en donde calificó la doble postulación de Dobles como “prioridades oportunistas”.