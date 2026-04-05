Excompañero de Keylor Navas estuvo 72 horas hospitalizado

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El futbolista colombiano James Rodríguez atraviesa un delicado estado de salud tras el partido de Colombia ante Francia.

Luego de los amistosos correspondientes a la fecha FIFA de marzo, el mediocampista sufrió una deshidratación severa, lo que provocó que estuviera hospitalizado durante 72 horas.

El club Minnesota United informó que la condición del jugador llegó a ser grave, lo que ha generado preocupación entre los aficionados y la institución.

A falta de dos meses para la Copa del Mundo 2026, James Rodríguez busca recuperarse completamente para llegar en óptimas condiciones y liderar a la selección colombiana en la lucha por los primeros puestos.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra