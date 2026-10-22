Exclusión educativa baja un 29%, pero jóvenes y adultos enfrentan más dificultades

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La exclusión educativa en Costa Rica disminuyó un 29% a medio período de 2026, en comparación con el mismo momento de 2025. Sin embargo, la Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) continúa como la modalidad con mayores dificultades para mantener a sus estudiantes en las aulas, según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Los casos de exclusión pasaron de 13.518 en 2025 a 9.662 en 2026, una reducción de 3.856 estudiantes. Aunque la disminución se registró en todas las ofertas educativas analizadas, la tasa de exclusión en EPJA se ubicó en 10,28%, muy por encima de las cifras reportadas en preescolar, primaria y secundaria.

En esta modalidad, la tasa bajó de 14,42% a 10,28% en un año. Además, la cantidad de estudiantes en condición de exclusión pasó de 10.843 a 7.439, lo que representa 3.404 casos menos.

El MEP indicó que busca mantener esa reducción y llevar la tasa de exclusión de EPJA por debajo del 10%.

Más de 6.000 estudiantes regresaron a estudiar

Durante 2026, un total de 6.181 estudiantes se reincorporaron al sistema educativo. De esa cifra, 4.624 corresponden a Educación para Personas Jóvenes y Adultas, cerca de tres de cada cuatro personas que regresaron a las aulas.

En las demás modalidades, las tasas de exclusión también disminuyeron.

En preescolar pasó de 0,15% a 0,11%

En primaria, de 0,11% a 0,10%

En secundaria académica, de 0,70% a 0,62%

En educación técnica, de 0,60% a 0,48%

En educación especial, de 1,06% a 0,66%

El ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, señaló que el trabajo debe concentrarse tanto en evitar que los estudiantes abandonen sus estudios como en facilitar el regreso de quienes los interrumpieron.