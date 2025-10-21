Un motociclista perdió la vida la mañana de este martes en Tacares de Grecia, frente a la Zona Franca Evolution, según confirmó Olman Murillo, jefe de Tránsito de la Ruta 1.

El accidente se registró en el puente levadizo recién habilitado en la zona.

Mortal accidente en Grecia. Foto: Roger Soto.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima viajaba a alta velocidad cuando varios vehículos redujeron la marcha debido a trabajos de mantenimiento que se realizan en el sitio.

“El personal estaba dándole mantenimiento al puente, con buena demarcación y cierre parcial. Algunos vehículos frenan, y lo que me indican en apariencia es que la motocicleta venía bastante rápido, no se percata de que están detenidos y colisiona por detrás a ese vehículo familiar”, explicó Murillo.

La colisión trasera contra un vehículo provocó que el motociclista falleciera en el lugar, según confirmaron los cruzrojistas que atendieron la emergencia.

El caso continúa bajo investigación por parte de la Policía de Tránsito y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Con información del corresponsal Roger Soto.