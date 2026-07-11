Excandidatos redujeron asistencia al Plenario durante campaña

Los diputados de la anterior Asamblea Legislativa que participaron como candidatos presidenciales en la campaña electoral acumularon decenas de ausencias injustificadas al Plenario, según registros oficiales del Congreso. Las faltas se concentraron entre octubre de 2025 y enero de 2026, período en el que también sufrieron rebajos en sus dietas debido a las faltas.

Los exlegisladores consultados por Grupo Extra aseguraron que no justificaron algunas de su ausentismo para participar en los meses más álgidos de la campaña electoral para no cobrar las dietas.

Con la excepción de la exdiputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar, la comparación con agosto, un mes antes de que iniciara la campaña, demuestra que las fuertes caídas en la asistencia de los exdiputados Ariel Robles, Fabricio Alvarado y Eliécer Feinzaig no correspondían a su comportamiento habitual y que su asistencia se recuperó rápidamente una vez transcurridos los comicios. Además, la gran mayoría de estas faltas en los meses de campaña no contaron con un permiso oficial para justificarlas, lo que, a su vez, representó rebajas en sus remuneraciones.

Una revisión de los registros de asistencias del Congreso refleja que el exdiputado con mayor cantidad de ausencias injustificadas al Plenario durante la campaña fue el excandidato del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig. Los datos reflejan que entre octubre de 2025 y enero de 2026 acumuló un total de 50 faltas.

Mientras que el exdiputado y excandidato del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, tuvo una excelente asistencia previa a la campaña, pero comenzó a acumular ausencias a partir de noviembre. La revisión refleja que entre octubre del año pasado y enero de 2026, en el marco de la campaña electoral, Robles acumuló 30 ausencias injustificadas en total, siendo enero cuando registró 11.

La excandidata y exlegisladora del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar, faltó sin justificación en 18 ocasiones durante la campaña, igual que el excandidato del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado.

Grupo Extra intentó obtener declaraciones de Alvarado, pero hasta el cierre de edición no respondió a las consultas.

Les rebajaron las dietas

Un cruce de datos entre las asistencias y las remuneraciones a diputados refleja que hubo rebajos significativos en los salarios de los cuatro legisladores que participaron en la contienda debido a su ausentismo.

Por ejemplo, en noviembre de 2025, del total de ¢4 millones que reciben mensualmente los legisladores, la remuneración de Feinzaig se desplomó a ¢648.178,50. Y en el caso de Robles, su salario se redujo a ¢2.925.588 en diciembre del año pasado.

Feinzaig defendió la medida de no justificar las ausencias durante la campaña, aseverando que, de esta manera, no cobró por los días que no asistió.

“No busqué excusas para justificar ausencias y cobrar dietas. Que una ausencia sea injustificada quiere decir precisamente que no se cobró por las sesiones en las que no se estuvo presente”, señaló Feinzaig.

Por su parte, el exdiputado del FA, Ariel Robles, también coincidió con Feinzaig al señalar que no se justificaron las faltas para no cobrar dietas.

“Efectivamente. No cobramos dietas si teníamos que faltar a una actividad de campaña. Se ausenta y no se justifica para no usar recursos públicos con fines electorales. A diferencia de otros que justificaban para cobrar dietas mientras estaban en campaña”, dijo Robles.

Luz Mary Alpízar Excandidata del PPSD “Yo no presentaba nada para no justificar. Desde mi óptica no tenía por qué justificarlas porque no quería cobrar la dieta”.











Feinzaig señaló que en su caso no hubo abandono a su rol como congresista durante la campaña, puesto que participó en elaboración de proyectos de ley y visitas a comunidades. A la vez, fustigó que otros legisladores se ausentaron durante la campaña, pese a que no participaron como candidatos presidenciales.

Eliécer Feinzaig Excandidato del PLP “En mi criterio, únicamente es correcto justificar una ausencia cuando uno debe estar en otro lugar para atender una función propia del cargo”.



“Creo que una pregunta más interesante sería para otros diputados que evidentemente andaban también en campaña (no necesariamente como candidatos presidenciales, pero tampoco se puede descartar) y aparecen con ausencias justificadas por lo cual pudieron cobrar por las sesiones a las que faltaron”, señaló Feinzaig.

Pilar Cisneros Exjefa de fracción oficialista “Yo me tomo muy en serio mi trabajo y cuando el pueblo me dio la responsabilidad de ser diputada me propuse a hacerlo lo mejor posible”.



El reglamento del Congreso establece que si un diputado falta a una sesión sin justificación, o se retira sin permiso antes de una votación, perderá el pago correspondiente a ese día, conocido como la dieta. Para ausentarse de manera válida, deben solicitar un permiso por escrito y debidamente justificado a la Presidencia. Si se rechaza esta solicitud, el diputado tiene el derecho de apelar la decisión ante el Plenario.

“Si yo tenía un debate, no necesariamente tenía el permiso porque ahí no aplicaba. Si el diputado decide no llegar y comienza a justificar, sí está buscando que se le pague la dieta, pero es muy difícil pedir permiso con derecho a dieta. Una cosa es que pida permiso, y otra que avise que no va a estar, pero no presenta ningún documento porque a usted no le interesa que le justifiquen y le paguen”, dijo la exdiputada Luz Mary Alpízar.

La asistencia casi perfecta de Cisneros

Según los registros de la Asamblea Legislativa entre enero y marzo de este año, la exdiputada oficialista, Pilar Cisneros, está entre las que más asistió a las sesiones del Plenario.

Sin embargo, el conteo legislativo expone que Cisneros se ausentó en dos sesiones en abril, en el marco de las últimas sesiones legislativas que se suspendieron por falta de quorum.