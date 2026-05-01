Excandidatos presidenciales, ministros del actual gobierno y representantes del sector sindical se hicieron presentes en la tradicional misa del 1º de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador.
Acompañado de sus padres, Álvaro Ramos, excandidato del Partido Liberación Nacional (PLN) asistió esta mañana a la Catedral Metropolitana; así como Jose Aguilar Berrocal, del Partido Avanza.
Del actual gobierno de Rodrigo Chaves, solamente se hizo presente el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero.
En cuanto al área sindical, previo a la marcha hacia la Asamblea, asistieron Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), así como Lenin Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinaes).
Durante la misa, ambos excandidatos presidenciales compartieron el saludo de “la paz”; mientras que la homilía estuvo dirigida al área de salud y el sector agro.