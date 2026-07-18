Excampeón del mundo y Champions dirigirá a Francia

La Selección de Francia ya tiene a un nuevo timonel apenas concluya su participación en la Copa del Mundo 2026.

El exfutbolista de la escuadra gala, Zinedine Zidane, sustituirá a Didier Deschamps, quien se despide tras 14 años al mando de un equipo que logró sacar campeón en dos ocasiones: en el Mundial de Rusia 2018 y en la Liga de Naciones 2020-21. Asimismo, está a las puertas de conseguir la medalla de bronce de Norteamérica 2026 ante Inglaterra este sábado.

Deschamps hizo historia hace ocho años al convertirse en el tercer estratega en ganar el máximo torneo del fútbol en su puesto y como futbolista, anteriormente lo hizo Franz Beckenbauer (1974 y 1990) y Mário Lobo Zagallo (1958/1962 – 1970).

Por su parte “Zizou” solo tuvo como antecedente el comandar el barco del Real Madrid en dos etapas: la primera en 2016 hasta 2018 y la segunda empezó en 2019 y finalizó en 2021. En su etapa como entrenador madridista, el francés consiguió 13 títulos, destacándose el tricampeonato de Champions League.

Zidane buscará llevar a los europeos a las glorias internacionales, entre ellas la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra