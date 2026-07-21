Exaspirante presidencial presentará su nuevo libro

El abogado y excandidato presidencial, Fernando Zamora, anunció la presentación de su más reciente obra titulada “Cultura de vida o decadencia”, bajo el sello del Instituto Tomás Moro.

El evento se llevará a cabo este jueves 23 de julio a las 6:30 p. m. en el Salón Oval de la UACA, ubicado en Cipreses de Curridabat.

Uno de los puntos más atractivos para los interesados en adquirir la obra es que, aunque la entrada es gratuita, el Instituto Tomás Moro otorgará una regalía aplicable al precio del libro a las primeras 50 personas que asistan al evento.

En este texto, Zamora plantea una profunda reflexión sobre el estado actual de los principios y valores que cimentaron la civilización occidental y las naciones modernas.

Según el autor, el libro funciona como una defensa de los valores que permitieron el desarrollo de Occidente, invitando a los lectores a analizar los desafíos contemporáneos que ponen en riesgo este legado.