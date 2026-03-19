Examinarán 100% de exportaciones para evitar envíos de cocaína

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El presidente Rodrigo Chaves arrancó su gira por la provincia de Guanacaste con la presentación de los nuevos escáneres antidrogas que se instalarán en el puesto de control fronterizo de Peñas Blancas, bajo la promesa que toda la mercadería que salga del país será revisada para combatir el narcotráfico.

Los dispositivos donados por el gobierno estadounidense forman parte del plan para blindar las fronteras terrestres y limitar el trasiego de sustancias.

“Hoy es un día histórico para Costa Rica, me siento tan orgulloso compatriotas, gracias a los amigos de los Estados Unidos y a pesar de la oposición de la contralora y muchos diputados, hoy Costa Rica tiene tecnología de primer mundo para evitar que se exporte el veneno de la cocaína”, subrayó Chaves.

Con esta medida, el país ya colocó escáneres en los puertos de Limón: Moín y Japdeva, en Puntarenas con Caldera, y en las fronteras terrestres con Paso Canoas y ahora Peñas Blancas.

Por su parte, Mario Zamora ministro de Seguridad Pública argumentó que estos artefactos buscarán que toda la mercancía que salga del país pueda ser revisada con tecnología de punta, ya que se blindan todas las salidas posibles de estos productos.

“Somos el líder regional del escaneo, ninguna nación ha logrado escanear el 100% de sus exportaciones”, aseguró Zamora.

La conferencia de prensa especial desde Peñas Blancas se convirtió en el acto de inicio de la última gira del mandatario y sus jerarcas por Guanacaste, la cual se extenderá hasta este viernes 20 de marzo.

Desde hace varios años, la frontera norte enfrenta una problemática que es evidente: las largas filas de camiones esperando para pasar a Nicaragua.

Ante la llegada de este nuevo proceso automatizado, Diario Extra le consultó a Zamora si iba a existir algún impacto en la cantidad de tiempo que aguardan los transportistas para abandonar el país.

“El escaneo dura menos de un minuto, por lo que no va a generar ningún retraso, este problema que genera filas es un tema estrictamente aduanal que tiene que ver con requerimientos de otras autoridades y los trámites aduanales de descarga. Nosotros nos limitaremos es a evitar que haya droga en la carga que se exporta e importa a Costa Rica”, detalló el jerarca.

Además, se le preguntó sobre el impacto real que iba a tener colocar este escáner en este sitio preciso, tomando en cuenta que gran cantidad de las drogas que salen o pasan por el país lo hacen vía marítima.

“Lo que puedo decir es que los grupos de narcotraficantes son multitask y multivías. Cuando se les cierran oportunidades en mar, van por tierra por aire, es decir, siempre estas corporaciones criminales utilizan muchas vías para el trasiego de drogas y una de ellas es por tierra”, agregó Zamora.

Otro aspecto importante es que son escáneres móviles por lo que planean articular algunas estrategias que permitan blindar la seguridad en otros puntos de la Interamericana Norte así como zonas sensibles donde existe alto flujo de productos.