Mangell McLean, exalcalde de Siquirres mencionado en el expediente del Caso Diamante liderará la papeleta de candidatos por Limón del Partido Liberación Nacional (PLN).

Además, será el primer aspirante de la agrupación verdiblanco que encabeza la lista y proviene de una zona distinta al cantón central, tónica que se ha repetido en distintos espacios durante la Asamblea Nacional, en provincias como Alajuela y Puntarenas.

“En administración pública, si usted se mete a buscar camarones es muy difícil no salir embarrialado. Don Álvaro revisó muy bien el expediente y él pudo observar que no hay nada, ni siquiera sabemos porque aparezco yo. No tengo ninguna intención de afectar la imagen y campaña“, subrayó el ahora candidato.

De momento, la lista de los principales nombres en Limón los completan:

Tercer lugar: Juan Pablo Poveda Chinchilla

Cuarto lugar: Andrea Sánchez Romero

Además aseguró que goza de muy buena popularidad en los cantones de Limón, por lo que buscarán conseguir al menos tres diputados.