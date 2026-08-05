Exagente del OIJ era cuñado de “Coco Guácimo”

Un exfuncionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantenía un vínculo familiar con Roney José Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”, uno de los hombres señalados por las autoridades como integrante de la organización criminal liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

Así consta en el expediente de la investigación, el cual recoge un reporte confidencial en el que un informante aseguraba que el entonces funcionario judicial alertaba a la banda sobre los operativos policiales que se realizaban en la zona de Pococí y Guácimo.

En un inicio, la denuncia identificó al supuesto colaborador únicamente con el apellido Campos, como funcionario del OIJ. Sin embargo, tras varias diligencias de investigación, los agentes concluyeron que la persona señalada correspondía a un hombre de apellido Mora, conocido con el alias de “Tara”, quien laboraba en la Unidad de Localizaciones del OIJ de Pococí.

De acuerdo con el expediente, los investigadores analizaron las relaciones familiares de los involucrados y determinaron que Mora mantenía una relación sentimental con una hermana de la

compañera sentimental de Ríos Oconitrillo.

Ese parentesco convirtió al exfuncionario en cuñado de “Coco Guácimo”, situación que, según el informe policial, fortalecía la información confidencial que lo vinculaba con uno de los integrantes de la estructura de “Diablo”.

El reporte señala que el exfuncionario presuntamente suministraba información sobre las acciones policiales que se desarrollaban en la región, aunque aclara que estos señalamientos surgieron de información confidencial y labores de inteligencia.

El expediente precisa que corresponderá a las autoridades judiciales determinar si existió alguna responsabilidad penal.

Murió en operativo

Roney José Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”, murió durante el enfrentamiento armado ocurrido el 24 de julio en San Bernardino de Sarapiquí, operativo en el que el OIJ logró capturar a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y a Jonathan Pérez, conocido como “Tan”.

Tras el operativo, en redes sociales circularon versiones que ponían en duda la muerte del presunto sicario a manos de las autoridades.

No obstante, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya refleja oficialmente su fallecimiento en el registro civil, donde aparece la anotación de que tiene pendiente un acta de defunción.