Claudia Dobles oficializó que Alejandra Portillo, exactriz de “La Pensión” y actual presentadora de “Sábado Feliz”, será quien buscará la diputación por segundo lugar en Alajuela de cara a las Elecciones 2026.

Portillo es actriz, gestora cultural y activista ambiental con más de 25 años de trayectoria en teatro, radio y televisión.

Sobre Portillo

Presidenta de Inter Artis Costa Rica desde 2012

Impulsó la ratificación del Tratado de Beijing (2019), el primer tratado internacional para artistas audiovisuales.

Voluntaria en diversas organizaciones ecológicas por más de dos décadas.