Claudia Dobles oficializó que Alejandra Portillo, exactriz de “La Pensión” y actual presentadora de “Sábado Feliz”, será quien buscará la diputación por segundo lugar en Alajuela de cara a las Elecciones 2026.
Portillo es actriz, gestora cultural y activista ambiental con más de 25 años de trayectoria en teatro, radio y televisión.
Sobre Portillo
- Presidenta de Inter Artis Costa Rica desde 2012
- Impulsó la ratificación del Tratado de Beijing (2019), el primer tratado internacional para artistas audiovisuales.
- Voluntaria en diversas organizaciones ecológicas por más de dos décadas.
- Forma parte del proyecto Hospisonrisas en el Hospital Nacional de Niños.