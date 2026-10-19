“Exacto, Ginnette”: Conozca al tico detrás de una de las frases más virales de Costa Rica

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

En Costa Rica, basta con escuchar un “¡Exacto, Ginnette!” para que muchas personas reconozcan de inmediato uno de los audios más populares de las redes sociales.

Foto: Raquel Vargas

Sin embargo, detrás de esa expresión hay una historia que permaneció en secreto durante seis años y que su protagonista finalmente decidió contar.

Se trata de José Pablo Guzmán, un joven de 24 años, oriundo de Grecia, quien soltó el famoso grito el 29 de marzo de 2020, cuando cursaba su primer semestre de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Todo ocurrió durante una clase virtual de Precálculo. Después de practicar varios ejercicios y comprobar que había entendido la materia, se emocionó al resolver correctamente un problema y gritó la frase en referencia a su profesora Ginnette, sin percatarse de que tenía el micrófono encendido.

Foto: Raquel Vargas

“Yo me emocioné de saber que ya estaba entendiendo, que me iba bien”, recordó sobre aquel momento que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

Aunque inicialmente creyó que todo había quedado en una anécdota de la universidad, un año después encontró una publicación en Facebook con el audio. La reacción no fue la mejor, pues la descripción de la publicación lo calificaba de forma despectiva.

“Yo me puse nervioso y dije: ‘Uy, qué vergüenza, la gente se está burlando de mí’”, contó.

A partir de entonces, decidió mantenerse al margen y evitar que las personas supieran que él era el protagonista. Incluso, les pidió a sus familiares y amigos que guardaran el secreto, pues temía que lo identificaran únicamente como un meme.

La historia dio un giro en agosto de 2026, cuando la propia profesora Ginnette intentó localizarlo.

José Pablo recibió un correo de la docente y decidió responderle, sin imaginar que aquello lo conectaría con una oportunidad comercial.

Foto: Raquel Vargas

La profesora le explicó que McDonald’s quería utilizar audios de costarricenses para una campaña del mes de la patria y que el suyo había sido seleccionado.

“Creo que esas son oportunidades que uno tiene que aprovechar”, manifestó.

Después de participar en la campaña, publicó un video para confirmar que él era el responsable del famoso grito y explicar cómo había ocurrido todo.

“Estoy muy feliz, muy agradecido, muy contento de que todo salió de la mejor manera, de que lo que yo tenía como un miedo de que pasara, más bien fue lo contrario, un buen recibimiento”, expresó.

Además, contó que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Ginnette apenas un mes antes de la entrevista.

Aunque le propuso grabar juntos un video para compartir sus anécdotas, ella prefirió mantenerse al margen de la exposición pública, decisión que él aseguró respetar.

Aunque hoy muchas personas lo reconocen como el hombre detrás del “Exacto, Ginnette”, José Pablo mantiene una rutina bastante diferente a la de quienes se dedican por completo a crear contenido.

El joven trabaja en una empresa de dispositivos médicos y combina sus responsabilidades laborales con el gimnasio y sus proyectos personales. Por eso, reconoce que no siempre tiene tiempo para grabar videos, aunque ya tiene algunas ideas preparadas.

Mario Garrido Chaves

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Fotos: Raquel Vargas