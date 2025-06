Una exabogada del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán fue elegida jueza en México luego de lograr los votos suficientes.

Se trata de Silvia Delgado, quien defendió al fundador del violento cártel de Sinaloa antes de su extradición a Estados Unidos en 2017, donde cumple cadena perpetua.

“Yo no me arrepiento de haber representado a ninguno de mis clientes, a nadie. Yo he hecho mi trabajo con diligencia, nada más. Entonces mi mensaje siempre va a ser: voy a ser imparcial, espero me permitan a servir”, destacó Delgado.