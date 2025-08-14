El mexicano, Enrique Valencia, ex entrenador de la Asociación Deportiva Turrialba, brindó una amplia entrevista en el medio azteca, TUDN Radio, donde relató su paso por Costa Rica, donde indicó que fue inclusive, amenazado de muerte.

Valencia señaló en la entrevista que la amenaza se presentó luego de un partido ante Guadalupe F.C en el “Colleya” Fonseca, donde indicó que se dio una situación de pelea con sillas y que eso le demostró que en el fútbol de Costa Rica, no hay seguridad según dijo.

Enrique Valencia (Primero de izquierda a derecha) llegó junto a Pavel Pardo y Andy Herron a Turrialba.

“No hay seguridad, en los partidos en los que estuve, no había seguridad. En el único que estuve, era en nuestro equipo de Turrialba. En todos los demás no había seguridad. En ese de Guadalupe no había seguridad, una campal (pelea) se metió afición, se metió gente externa, había sillas por todo lados. Entro al vestidor y cuando me meto había un equipo de barril (aficionado) dentro de nuestro vestidor como visitante. Ni siquiera una seguridad de nuestras cosas, era literalmente una liga de barrio” comentó Valencia.

Luego de esto, intento obtener una explicación de lo ocurrido, sin embargo, acorde al relato del ex técnico mexicano de Turrialba, se dio la amenaza de muerte.

“Cuando vuelvo a salir para buscar a alguien de que estaba pasando, me llega gente y me amenaza de muerte. No se que pasó pero conocían todo de mí, me empezaron a gritar, a decir que ya me tenía que ir, que sino me iba a cargar (morir) y ahí si fue cuando dije algo está mal, ya quiero que termine, ya me quiero ir a mi casa. Ahí si sufrí un poco en ese sentido”, comentó Valencia.

El estratega azteca, además puntualizó contra el portero Bryan Cordero, a quien acusó de tener el control del camerino pero además de eso, también señaló de resultados extraños en juegos de equipos de la Liga de Ascenso, como Upala.