Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La ex Miss Universo, Sheynnis Palacios, desató gran expectativa en redes sociales tras confirmar su visita a Costa Rica para desarrollar un proyecto profesional.

A través de sus diferentes plataformas, la reina de belleza cautivó a sus seguidores al compartir imágenes desde la reconocida Playa Conchal, en Guanacaste.

En una de las postales publicadas desde la costa, acompañó la escena con la frase: “La oficina de hoy. Y sí, en tacones”.

Además, Palacios amplió los detalles en TikTok, revelando el motivo de su estancia en el país.

“Les comento que justo ahora estoy en Costa Rica, pura vida, porque estamos preparando algo sumamente especial, la revista Imagen Miami y esta personita que está por acá. No puedo darles muchos detalles, pero sí, va a ser una experiencia que poco a poco van a ir viendo de qué se trata”, contó en la plataforma.

Asimismo, confesó uno de sus miedos antes de cumplir con la agenda de grabación en el país.

“Quiero confesar un dato sobre mí. A mí me da miedo volar en helicóptero y avioneta y me toca. Me toca por una aventura superlinda que pronto se van a dar cuenta con Imagen Miami y no me quiero subir. Pero ya voy”, relató entre risas.

Aunque la producción mantiene en secreto los detalles del proyecto rodado en suelo tico, la presencia de la ex Miss Universo genera gran expectativa.