El ex jugador de Alajuelense, Anderson Canhoto, celebró en sus redes sociales que lleva 4 meses sin ingerir ni una sola gota de alcohol.

En su momento, el jugador fue criticado por pasar en clubes nocturnos la mayoría de su estancia en el país, cuando era jugador de los manudos. Incluso, en diversas filtraciones, salieron a la luz unas fotografías en Barrio Escalante, lugar donde la vida nocturna es muy famosa.

Sin embargo, el jugador parece dejar atrás el pasado, y comenzó un nuevo capítulo en su vida, para bien.

“4 meses de 0% alcohol en mi cuerpo es para mantener por toda la vida”, mencionó Anderson.

Tras su paso por la escuadra rojinegra, donde estuvo 1 año, Canhoto se aventuró en su carrera, y actualmente se encuentra en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, en el Hatta Club.