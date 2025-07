La Selección Homeless Costa Rica, traducida al español personas sin hogar, este 2025 participará en la Copa Mundial de Personas sin Hogar 2025. Cita que se llevará a cabo en Oslo, Noruega.

Después de meses de intenso esfuerzo, sacrificio y organización, la Selección Nacional Homeless de Costa Rica está lista para representar al país en el Copa Mundial de Personas sin Hogar 2025, también conocido como Homeless World Cup, que se llevará a cabo del 23 al 30 de agosto de 2025 en Oslo, Noruega.

El evento reunirá a 48 selecciones masculinas en una competencia que va mucho más allá del fútbol, ya que representa esperanza, dignidad y segundas oportunidades para personas que han vivido en condición de calle o han enfrentado adicciones.

El programa Costa Rica Fútbol Social, impulsado desde hace 17 años por José Luis Monge, ha sido el pilar de esta iniciativa nacional. Fundado el 16 de junio de 2007, el programa está afiliado a la Fundación Homeless World Cup desde el 2008, una organización internacional sin fines de lucro que promueve el fútbol como herramienta de transformación social para personas en situación de vulnerabilidad.

Las reglas, el formato y hasta el enfoque disciplinario del torneo están diseñados con un fin terapéutico y social. Cada equipo juega con cuatro personas en cancha, los partidos duran dos tiempos de siete minutos, y la cancha está totalmente cerrada para mantener el ritmo del juego. Pero más allá de lo deportivo, hay un objetivo que es facilitar la reintegración.

“Este no es un simple campeonato. Aquí, el fútbol se convierte en una herramienta de transformación personal. La mayoría de quienes han estado en este programa han enfrentado adicciones, situaciones de calle, problemas familiares o desempleo, y lo que se busca es que no recaigan”, explicó Monge, quien ahora funge como director general del programa.

El reglamento del torneo es muy estricto en temas de respeto, ya que no se puede reclamar al árbitro, ni insultar a compañeros o funcionarios. Además, se promueve el espíritu de compañerismo y se penalizan las actitudes violentas.

“El fútbol es una excusa para que estas personas recuperen su autoestima y se mantengan alejadas de los entornos tóxicos que los llevaron a tocar fondo”, comentó Monge.

Un camino de sacrificios

La selección participó en 11 campeonatos mundiales, siendo su debut en Italia 2009. En 2023, la selección logró una histórica actuación al quedar en el quinto lugar del mundo durante el torneo en Estados Unidos. Sin embargo, tres ediciones no se realizaron debido a la pandemia.

Este 2025, la sede será en Noruega. Pero, según Monge, las limitaciones económicas han hecho que el proceso de clasificación y preparación haya requerido un gran esfuerzo por parte de los jugadores, el cuerpo técnico y sus familias.

Cada jugador tuvo que buscar medios para financiar parte del viaje. Algunos recurrieron a pequeñas donaciones de empresas o familiares, mientras que unos más han dedicado meses enteros a ahorrar de sus trabajos informales y de bajos ingresos.

“Tenemos muchachos que trabajan como mensajeros, recolectando materiales reciclables o en labores muy sencillas. No son personas con grandes ingresos”, destacó el fundador.

Hasta el momento, se han invertido más de ¢8 millones de colones solo en tiquetes aéreos, un monto que aún están terminando de cubrir. Parte del apoyo llegó por medio del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y donaciones empresas privadas. Actualmente, el equipo aún requiere apoyo para cubrir viáticos, uniformes y algunos gastos logísticos pendientes.

¿Quiénes conforman la delegación?

La delegación costarricense estará conformada por ocho jugadores y dos entrenadores. El equipo ha sido cuidadosamente seleccionado tras un proceso de eliminatorias nacionales, en el que participaron personas que han dejado atrás adicciones y están en proceso de reintegración social. Para ser elegible, los participantes no deben haber consumido ningún tipo de sustancia durante al menos dos años y deben cumplir otros criterios establecidos por la organización mundial. El equipo entrena semanalmente en el Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos, con horario de 6:45 a.m. a 9:00 a.m., gracias a la colaboración del Comité Cantonal de Deportes. Además, el programa mantiene cuatro filiales activas en el país. En La Unión, Heredia, Cartago y San José.

“La constancia en los entrenamientos no solo fortalece lo físico, también les da una estructura y sentido de responsabilidad a los jugadores. Les cambia la vida”, enfatizó Monge.

Cómo ayudar

Si usted desea apoyar de cualquier manera, puede comunicarse con Luis Rodríguez Villegas al WhatsApp 8910-4292. Asimismo, si desea conocer más sobre el proyecto, puede buscarlos por Facebook como “Asociación escuchando a la gente sin techo”.

Con el apoyo de la FIFA

La Copa Mundial cuenta con apoyo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y firmó un memorando de entendimiento con la Fundación Homeless World Cup. Además, proporciona apoyo logístico, material y difusión mediática a través de plataformas como FIFA+.