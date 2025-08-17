Elián Quesada lleva dos partidos consecutivos sin jugar con Alajuelense. Sus ausencias obedecen a decisiones técnicas por parte de Óscar Ramírez.

El ex Arsenal sumó 63 minutos ante Managua FC por Copa Centroamericana y otros 11 minutos contra Guadalupe FC en campeonato nacional.

‘Machillo’ explicó en conferencia de prensa, tras el empate con Puntarenas, las razones por las cuales Quesada no estuvo en los últimos dos juegos con los rojinegros.

“El muchacho, con situación de balón, creo que es muy claro. Sus centros son peligrosos. Sentimos que la parte defensiva es lo que debemos trabajar un poco más con él. Hasta esta semana se pudo trabajar en el bloque con él porque llegó en días donde tenemos varios partidos seguidos”. “Es un muchacho interesante. El otro día lo utilizamos en Nicaragua para darle rotación al equipo ante la lesión que venía arrastrando Matarrita desde el final del torneo pasado. Lo utilizamos ese día porque Ruiz también llevaba como cuatro o cinco partidos, entonces era necesaria la rotación; agregó.

Por su parte, el estratega manudo dejó claro que el lateral izquierdo estelar será Ronald Matarrita, mientras que John Paul Ruiz y Elián Quesada lucharán por el segundo puesto en esa demarcación.



“Matarrita nos da experiencia y la parte de juego y la lucha estará entre Ruiz y Elian por esa segunda posición o si en algún momento se nos vuelve a quedar Matarrita que ellos ya estén listos”; concluyó Ramírez”.

Desde que se confirmó el fichaje de Elián Quesada con Alajuelense, se perdió los siguientes partidos: Recopa (pase internacional), Sporting (pase internacional), Plaza Amador (estuvo en el banquillo), Herediano y Guadalupe FC (decisiones técnicas).