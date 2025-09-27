Hacer ejercicio junto a nuestras mascotas fortalece el vínculo con ellas al hacerlo mal podría provocar lesiones serias en el animal.

Así que tome en cuenta estos consejos clave para garantizar que la actividad física sea segura y beneficiosa para tus mascotas.

Una de las lesiones más comunes en perros activos es la quemadura de sus almohadillas plantares (huellitas), producto de caminar o correr sobre superficies muy calientes.

“Debemos evitar que el suelo esté muy caliente, en horarios antes de las 9:00 a.m. o después de las 4:00 p.m. para no quemarse las huellitas”, recalcó Jessica Pérez, médica veterinaria.

Así como el ejercicio hace sudar a los humanos, en las mascotas también genera una pérdida importante de líquidos.

“Es bueno que le demos poquitos de agua cada vez que ellos están haciendo ejercicio, sin embargo, no es correcto que tomen demasiada agua cuando hacen ejercicio o cuando están casa”, aseguró.

Uno de los errores más frecuentes entre cuidadores es sacar a sus mascotas a pasear o jugar luego de que hayan comido.

“Al estar el estómago lleno y salir a hacer ejercicio puede predisponer a una torsión gástrica y más aún si son perros de raza grande”, compartió.

Lo ideal es dejar pasar al menos una hora después de comer antes de iniciar cualquier tipo de actividad física.