Evidencia científica niega que visitas a cárceles prevengan delitos

Las visitas de estudiantes a centros penitenciarios como medida para prevenir la delincuencia podrían aumentar, y no reducir, la probabilidad de que los jóvenes cometan delitos en el futuro.

Esa es la principal conclusión de una revisión sistemática que analizó la evidencia científica disponible sobre este tipo de programas y que cobra relevancia tras la propuesta anunciada por el Gobierno de Laura Fernández.

La investigación fue publicada por la Cochrane Database of Systematic Reviews, una de las principales organizaciones internacionales dedicadas a la evaluación de evidencia científica.

La revisión analizó nueve estudios

La revisión, publicada en 2013, analizó nueve estudios experimentales realizados entre 1967 y 1992 en ocho estados de Estados Unidos, con la participación de 946 adolescentes y adultos jóvenes, en su mayoría hombres de entre 15 y 17 años.

Los programas, conocidos como Scared Straight, consisten en llevar a jóvenes en condición de riesgo o con antecedentes de conducta delictiva a visitar cárceles e interactuar con personas privadas de libertad con el objetivo de disuadirlos de cometer delitos.

Los investigadores compararon a quienes participaron en estas visitas con grupos de control que no recibieron la intervención.

El metaanálisis concluyó que los participantes tuvieron entre 1,6 y 1,7 veces más probabilidades de cometer delitos posteriormente que quienes no asistieron a estos programas.

Los autores determinaron que la estrategia no solo carece de evidencia sobre su efectividad, sino que podría generar un efecto contrario al esperado.

La propuesta del Gobierno

Los resultados de esta revisión científica sirven de contexto para la propuesta anunciada por la presidenta de la República, Laura Fernández, durante la conferencia de prensa del pasado 1.º de julio.

En ese espacio planteó que estudiantes de centros educativos ubicados en barrios que calificó como “peligrosos” visiten el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), actualmente en construcción, con el objetivo de prevenir las actividades delictivas.

La mandataria indicó que estas visitas podrían servir para que jóvenes en condición de vulnerabilidad conozcan las consecuencias de ingresar al crimen organizado.

“Ojalá podamos hacer algunas giras de centros educativos de barrios peligrosos del país, donde hay chiquillos jugándosela, donde hay muchachos que creen que delinquir puede ser su estilo de vida. Hagamos unas visitas para que los jóvenes de Costa Rica que se están animando a meterse en lo que ya sabemos (…), pongan las barbas en remojo”, declaró la mandataria.

Expertos coinciden: la propuesta no es recomendable

Grupo Extra consultó a dos profesionales en criminología sobre la propuesta y ambas coincidieron en que este tipo de medidas plantea diversas implicaciones desde esa disciplina.

Para la criminóloga Tania Molina, exponer a niños y adolescentes a un ambiente penitenciario puede generar el efecto contrario al que se busca.

“Principalmente cuando se expone a niños o adolescentes a un ambiente carcelario, en realidad se produce un efecto inverso. Lo que se hace es normalizar la prisión como una experiencia posible e, incluso, de alguna forma, ritualizarla dentro de ciertos grupos de adolescentes”, explicó Molina.

La especialista agregó que el principal factor que lleva a un joven a involucrarse en actividades delictivas no es el desconocimiento de las consecuencias legales, sino la falta de oportunidades y alternativas para desarrollarse.

Por su parte, Kristel Quirós, coordinadora de Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica (Ulicori), advirtió que este tipo de iniciativas involucran a una población especialmente vulnerable.

“Al tratarse de personas menores de edad y jóvenes, no tienen la madurez ni la capacidad para comprender en toda su dimensión el funcionamiento del sistema penitenciario y las consecuencias que implica. Por eso, la exposición a este tipo de entornos representa un factor de riesgo para esta población”, señaló Quirós.

También indicó que es necesario fortalecer estrategias preventivas como la educación, el desarrollo comunitario, la recreación, el acceso a espacios deportivos y otras oportunidades orientadas a disminuir los factores de riesgo.